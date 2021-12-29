حُسم مصير اللاعب البيروفي أندري كاريلو حول المشاركة بـ مباراة الهلال والفيصلي، بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الهلال في بيانه عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب البيروفي سيشارك في مباراة الفيصلي، وذلك بعد مشاركته بالتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

كاريلو يُسجل في مباراة الهلال الأخيرة دوريًّا:

وكان كاريلو سجل هدفًا لـ الهلال في مباراته الأخيرة دوريًّا ضد نادي الفتح، حيث فاز الأخير بثلاثية مقابل هدفين.

وفي سياق آخر، سيغيب عن مباراة الفيصلي كل من سلمان الفرج وعبدالله عطيف وناصر الدوسري بسبب الإصابة.

وفي وقت سابق، غاب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن تدريبات فريقه الهلال اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الفيصلي.

الهلال هدفه النقاط الثلاث:

وغاب هيون سو عن تدريبات اليوم بسبب الإنفلونزا مما أثار قلق عشاق الزعيم حول إمكانية لحاق هيون سو بمباراة الفيصلي خاصة أن الزعيم بحاجة لوجود جميع عناصره الأساسية للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، بعد التعثر آخر 4 مباريات في الدوري وفقدان 10 نقاط من أصل 12 نقطة.