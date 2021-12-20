أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، سلمان المالك عن استياءه من التحكيم عقب خسارة فريقه ضد الباطن اليوم بهدف دون رد.

الباطن يفوز في الكأس

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضيفًا على الباطن اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز السماوي بهدف دون رد سجله فابيو أبرو، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ثاني المتأهلين إلى الدور التالي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث خطف الشباب أولى البطاقات بعد اكتساحه ضمك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رئيس الحزم ينتقد حكم مباراة اليوم

وعلق سلمان المالك خلال أحداث مباراة اليوم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شكل الفار لا يعمل، وبطاقتان صفراوان لم يشهرا، الله يعديها على خير”.

وبعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم وخروجه من الكأس، قال سلمان المالك: “هارد لك لنادي الحزم قدمنا مباراة كبيرة رغم غياب 6 لاعبين، والأخطاء التحكيمية، كان ممكن حسمها من الشوط الأول.. مبروك للأشقاء نادي الباطن”.