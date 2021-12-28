يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة بين التونسي الدولي حمدي النقاز ومسؤولي النادي الأهلي، الامر الذي يؤثر على مشاركته.

حمدي النقاز لن يشارك:

وأكدت مصادر خاصة لبرنامج الحصاد الرياضي، أن حمدي النقاز قد لا يشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى إشعار آخر.

ولم يكشف البرنامج عن الأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ مثل هذا القرار حاليًّا، إلا أن تقارير صحافية أكدت مؤخرًا أن الأهلي يتجه لفسخ تعاقده مع حمدي النقاز والحسن نداو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد النادي الأهلي مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن التعاقد معه أثار حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يخسر ضد الرائد بهدف:

ولعب الأهلي ضد الرائد بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق الريداوي بهدف دون رد سجله أحمد الزين.

وتجمد رصيد الراقي عند 15 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 21 نقطة في المركز السادس.