تعرض نجم الأخضر، خليفة الدوسري لانتقادات قوية بعد مباراة السعودية ضد الأردن، بعد تقديمه لأداء مخيب للآمال.

السعودية ضد الأردن

ولعب الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي لورينت بونادي، أمس الأربعاء، ضد الأردن ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، وخسر المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وبعد مباراة السعودية ضد الأردن، تصدر منتخب المغرب الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة في كأس العرب 2021، وبفارق الأهداف عن النشامى، ثم الأخضر في المركز الثالث، ويتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب.

خليفة الدوسري يثير الجدل

وحصل الدوسري على البطاقة الحمراء بسبب تدخله العنيف على لاعب الأردن خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، ليُكمل الأخضر المواجهة بعشرة لاعبين.

وأصبح اسم خليفة الدوسري الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث انقسمت الجماهير بشأن مستواه في مباراة السعودية ضد الأردن، وأكد البعض أنه يحتاج لمزيد من المشاركات، فيما طالب البعض باستبعاده.

وقال الإعلامي علي السلمي: “خليفة الدوسري .. في 75 دقيقة.. أسيست لمهاجم الأردن.. مساهمة في هدفهم الوحيد.!.. خروج ببطاقة حمراء”.

وكتب ساطي الحربي: “من لا يحرص على تطوير مستواه عبر ناديه.. آمل أن لا يكون المنتخب هو الضحية.. خليفة الدوسري وعبدالله الحمدان.. أعطيتم فرصة بما فيها الكفاية”.

على الجانب الآخر، قال عبدالله إسماعيل: “خليفة الدوسري ولدنا، الي نعرف مستواه ومهارته وانضباطه، اللي مر فيه أمس، طبيعي جدًا ومر فيه نجوم كبار، لازم ندعمه ونوقف معاه، محتاج إعادة الثقة، ونتمنى له التوفيق مع المنتخب وناديه”.

وأشار حساب “هلالي للأبد”، إلى أنه شاهد إعادة مباراة السعودية ضد الأردن اليوم، وأبدى تعجبه من التركيز على الدوسري فقط، مضيفًا: “كأن المنتخب لاعب واحد فقط”.