يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء مميزًا على الصعيد الدفاعي، الأمر الذي أثر إيجابيًا على مستوى العميد هذا الموسم.

الاتحاد يتألق دفاعيًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو الأقوى دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث استقبل 10 أهداف فقط، وذلك قبل مباراته ضد الباطن اليوم.

ويُعتبر العميد هو الفريق الوحيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي لم يستقبل أي هدف خلال الدقائق الـ10 الأخيرة في أي مواجهة حتى الآن، ما يحفز لاعبيه على مواصلة التألق.

العميد ضيفًا على فريق الباطن اليوم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في ختام منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.