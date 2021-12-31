يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم، وتحقيق رقم فريد في تاريخه.

عنابي سدير يواجه الهلال اليوم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

الفيصلي يسعى لتحقيق رقم استثنائي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين خاضهما على أرضه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حال نجاح عنابي سدير في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثالثة خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ستكون المرة الأولى في تاريخه، ما يحفز لاعبيه على التألق اليوم.