أكد سالم الدوسري، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، على أن هدفه هو إسعاد جماهير أزرق العاصمة بعدما جدد عقده مع الفريق حتى عام 2025.

سالم الدوسري يُعلق:

وكتب الدوسري عبر حسابه في “تويتر” : “ليس تجديد عقد بل تجديد تحديات وتطلعات وتجديد إنجازات”.

وأضاف: “سأعمل جاهدًا مع بقية زملائي على تحقيق الهدف الأول وهو إسعاد الجماهير الهلالية”.

وفي وقت سابق، حسم نادي الهلال، اليوم الأربعاء، بقاء النجم سالم الدوسري مع الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، ما طمأن جماهير الأزرق.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب وهو يُجدد عقده ، كما ظهر اللاعب وهو يحمل قميصًا مكتوبًا عليه 2025، في إشارة إلى مدة العقد.

الدوسري باق حتى 2025:

وأتم مع رئيس الهلال، فهد بن نافل، إجراءات تجديد عقد سالم الدوسري حتى عام 2025، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر النادي، كما قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للعضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال على دعمه للصفقة.

وبدأ الدوسري، مشواره مع فرق الهلال أواخر عام 2011، وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات، ومنها؛ الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات، وكأس الملك 3 مرات، بجانب لقبين في بطولة دوري أبطال آسيا.