قرر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الفتح الاستعانة ببعض اللاعبين الشباب في النادي وذلك لسد النقص في الفريق الأول قبل مواجهة النصر بعد غدًا في الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح يتحدى الصعاب رغم إصابات كورونا الـ6

ويُعاني النموذجي من إصابة 6 من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا، حيث غابوا عن مباراة الهلال السبت الماضي بالجولة الـ14 في دوري المحترفين.

ويسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز على النصر، بعد الفوز على الهلال في مفاجأة كبيرة.

موعد مباراة النموذجي ضد العالمي

وتُقام مباراة النموذجي ضد النصر السبت في تمام السادسة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وغاب كل من: “المغربي مروان سعدان، قاسم لاجامي، حسن الحبيب، صالح النشمي، سانتيني، توفيق بوحيمد”. عن مباراة النموذجي ضد الهلال بسبب الإصابة بـ كورونا.