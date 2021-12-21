كشف شقيق يوسف العنزي، الذي أصيب في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، عن تطور جديد بشأن الحالة الصحية لشقيقه وأسرته.

شقيق الطرف الثاني في حادث #محمد_الشمري يكشف لياهلا تطورات الحالة الصحية لشقيقه وأسرته بعد الحادث الأليم#وفاة_محمد_الشمري#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BPNuOGIfno

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2021

جراحة للطفلة جنى:

وقال شقيق العنزي، خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن زوجة شقيقه ستخضع لعملية جراحية اليوم الثلاثاء، متابعًا أن طفلة العنزي “جنى” ستجرى لها عملية في الفك العلوي والرقبة، وأن زوجة شقيقه وطفلته وضعهما مستقر الآن في المستشفى.

حالة العنزي مستقرة:

وأضاف أن حالة شقيقه الصحية مستقرة الآن، ومتواجد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وأجريت له عدة عمليات جراحية، وسيتم استكمال الباقي خلال الأيام المقبلة.