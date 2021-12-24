طلب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عبدالرحمن البيشي من الجماهير الدعاء له، بسبب معاناته من المرض.

عبدالرحمن البيشي يطالب الجماهير بالدعاء

وقال عبدالرحمن البيشي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “التصلب الجانبي الضموري.. أنهك جسدي لسنوات بصعوبة الكلام والبلع وشلل الأطراف وضمور العضلات.. اطلب منكم الدعاء في هذا اليوم الفضيل”.

وشهدت تغريدة البيشي تفاعلًا كبيرًا من الإعلاميين والجماهير بمختلف انتماءاتها، حيث حرصوا على دعمه معنويًا وتمنوا له الشفاء، وطالبوا زملاءه السابقين بضرورة التواصل معه والاطمئنان عليه باستمرار.

وكان البيشي قد أعلن في نوفمبر عام 2019 عن إصابته بالتصلب الجانبي، وأكد أنه مرض نادر وخطير حول العالم، ويحظى بدعم جماهيري كبير منذ الإعلان عن تفاصيل مرضه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسيرة مميزة

ويُعد عبدالرحمن البيشي واحدًا من أبرز نجوم النصر، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2001، ورحل عنه إلى صفوف نادي سدوس عام 2009، قبل أن يعتزل نهائيًا في 2011.

وشارك البيشي مع المنتخب السعودي الأولمبي في تصفيات أولمبياد أثينا 2004، وتم اختياره من قبل “فيفا” ضمن أفضل 10 لاعبين شباب في العالم عام 2003.