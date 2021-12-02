تحدث رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد لبرنامج “كورة” عن فوز نادي الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا، وعن دور الأمير الوليد بن طلال وعن ما يتطلبه الهلال قبل كأس العالم للأندية.

الهلال سبب الأفراح

وقال الأمير عبدالرحمن في تصريحاته لبرنامج كورة :” الحمد لله إنجاز يسجل للوطن وإن شاء الله تستمر الأفراح السعودية ويستمر التفوق السعودي ويصعد المنتخب لكأس العالم وأتوقع أن يفوز الهلال بآسيا مرة أخرى”.

وتحدث عن دور الأمير الوليد بن طلال قائلاً إنه كان دائمًا قريباً من كل إدارات نادي الهلال في البداية وكان داعماً لجميع الأندية والآن هو داعم وتركيزه الأكبر على الهلال.

كأس العالم للأندية واحتياجات الهلال



وأكمل حديثه عن بطولة العالم وتحدثه عن هل الهلال بحاجة لتغيير الأجانب قال: “ممكن الوضع الحالي للهلال لا يسمح بأن السبعة يلعبون لأن بعض اللاعبين الأجانب لا يملكون مكاناً في التشكيل الأساسي وأعتقد أننا نحتاج لتغيير في المراكز بالنسبة للمحترفين”.

يذكر أن الهلال يلعب في كأس العالم للأندية مع الفائز من مباراة الجزيرة و أوكلاند سيتي النيوزلندي وإذا فاز زعيم آسيا سيتواجه مع تشيلسي بطل أوروبا.