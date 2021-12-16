كشف البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، كواليس المشادة التي حدثت بينه وبين مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم في الديربي عصر اليوم أمام نادي النصر.

سبب المشادة في الديربي

وكان سبب المشادة، هو استبدال بيريرا والاعتماد على البيروفي أندريه كاريلو بدلًا منه، قبل أن تكشف اللقطات التلفزيونية عن عدم رضا اللاعب البرازيلي من التبديل ودخوله في مشادة كلامية مع المدرب جارديم.

وبرر بيريرا تصرفه في ديربي الرياض قائلًا: ” أي لاعب لا يفضل الخروج من المباراة في مثل هذه المواجهات، قد يكون التغيير في مصلحة الفريق، وهذا قرار المدرب في النهاية”.

لاعب الهلال يعترف بأنه مخطئ

وأضاف لاعب الهلال: ” هذا هو ما حدث فيما يخص المشادة مع المدرب، جميعنا يتمتع بالجودة العالية ونستحق أن نلعب مباراة كاملة، ولكن تصرفي كان خاطئًا”.

وتابع: “كانت مباراة صعبة، كنا نريد تحقيق الفوز في الديربي، حاولنا أن نفرض طريقتنا، لكن النصر لعب على الهجمات المرتدة، وكان علينا العمل بشكل أفضل في مسألة إنهاء الهجمات”.