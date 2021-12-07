تألق الهلال بشكل لافت خلال منافسات العام الحالي، ما أسهم في تحقيق السعودية لإنجاز مميز في تصنيف الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تتويج الهلال أسهم في الصدارة السعودية

ولفت حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إلى أن تتويج الهلال بالنسخة الحالية من البطولة، أسهم في تقدم السعودية لصدارة تصنيف الأندية في الاتحاد الآسيوي للعبة.

ويُعد الهلال هو أكبر فريق سعودي أسهم بالنقاط، حيث إنه حصل على 21.08 نقطة، ما منحها صدارة تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية هذا العام، للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وذكر الاتحاد الآسيوي: “تحقق تقدم السعودية في التصنيف بفضل النتائج المميزة في دوري أبطال آسيا، حيث توج الهلال بلقب البطولة مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليحصل على اللقب الرابع في تاريخ البطولة”.

وتابع في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “كما برز من السعودية أيضًا نادي النصر الذي نجح في التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2020 و2021”.

تصنيف الأندية في الاتحاد الآسيوي

وتتصدر السعودية بـ100 نقطة تصنيف الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية، الذي يستند إلى نتائج أندية كل دولة في بطولات الأندية الآسيوي آخر 4 سنوات، وحلت كوريا الجنوبية ثانيًا بـ95.462 نقطة، ثم اليابان بـ93.412 نقطة.