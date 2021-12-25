قال رئيس مكتب الأبحاث بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية” كيمارك”، الدكتور ماجد الجريسي، إن المركز سجل براءة اختراع لأحد الأدوية كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

فيديو | رئيس مكتب الأبحاث في كيمارك لـ #برنامج_120: سجلنا براءة اختراع لعلاج الربو كعلاج محتمل لفيروس #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/F2ZKh8ydvN

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2021

وأضاف الجريسي وفقًا لـ”الإخبارية”، أن هذا الاكتشاف كان نتيجة جهود طويلة من وحدة اكتشاف الأدوية بالمركز، إذ تم تجريب مئات المركبات حتى تم التوصل إلى أن دواء “زافير لوكاست” هو أفضل هذه العلاجات.

علاج فيروس كورونا

وأبان أن هذا الدواء يُستخدم لعلاج الربو، وأثبت نجاحه في مقاومة كورونا خلال تجربته على الفيروس في المعمل، وتم تسجيله كبراءة اختراع وطنية وكذلك في منظمة الاختراعات الأمريكية.

مستجدات فيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (332) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (121) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (540,627) حالة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، أعلن مؤخراً أن عقار “Zafirlukast ” اجتاز عدة خطوات تجريبية، وأنه تجري تجربته ضمن الدراسات السريرية.