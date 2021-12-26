تُختتم غدًا الاثنين مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين.

موعد مباراتي الغد بـ الدوري السعودي

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والأهلي حيث تُقام في الثالثة والثلث عصرًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الشباب والتعاون وتُقام في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد بإقامة 3 مباريات.

3 مباريات اليوم في دوري المحترفين

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الطائي والفيصلي حيث تنطلق في الرابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي النصر والحزم وتُقام على ملعب “مرسول بارك” معقل النصر في الرياض في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً.

والمباراة الثالثة سوف تكون بين فريقي الاتحاد والاتفاق في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وكان ضمك تعادل مع الباطن بهدف لكل فريق، وفاز الفتح على الهلال بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الفيحاء مع أبها بدون أهداف.