يتساءل كثير من الأشخاص الذين يتناولون باستمرار أدوية الحموضة، حول مدى أمانها، سواء على المدى القصير أو الطويل، وهو ما أجاب عليه الدكتور عبدالله الزيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية.

"د.عبدالله الذيابي":

هل أدوية الحموضة آمنة؟

pic.twitter.com/pTSPuSfyII — هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 24, 2021

أدوية الحموضة آمنة:

وقال الزيابي، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل تويتر: إن أدوية الحموضة آمنة جدًّا وأعراضها الجانبية تكاد تكون نادرة، حيث إن الأدوية لها آثار جانبية ولها فوائد.

أعراض جانبية لأدوية الحموضة:

وحول أبرز الأعراض الجانبية لأدوية الحموضة أوضح طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، أنها تتمثل في الصداع والإسهال، وتقليل امتصاص بعض المعادن والأملاح، واحتمالية الإصابة ببعض الالتهابات.

متى نتناول أدوية الحموضة؟

ونصح الزيابي، بتناول أدوية الحموضة عند الحاجة إليها فقط، وتناول أقل جرعة كافية من أجل التحكم في الأعراض، وتناولها لفترة زمنية قصيرة، في حالة الاستمرار في تناولها لفترة أطول فيجب أن تكون تحت إشراف طبيب.