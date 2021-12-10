كشفت تقارير صحفية إسبانية أمس الخميس، المدة المتوقعة لـ غياب الهولندي ممفيس ديباي عن مباريات فريقه برشلونة الإسباني، بعد إصابته في مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا أول أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن ديباي سيغيب عن مباريات البارشا لمدة 4 أسابيع بعد أن أُصيب في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر.

ديباي أكمل المباراة رغم الإصابة

ورغم الإصابة، شارك ديباي مع البارشا أمام بايرن ميونخ حتى نهاية المباراة.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن خوردي ألبا ظهير أيسر الفريق الكتالوني تعرض للإصابة في مباراة البايرن، وخرج بعد نصف ساعة من بداية المباراة ضد البايرن، حيث سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لمعرفة آخر تطورات إصابته.

وأضافت الصحيفة أن ألبا يعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى، ويفضل برشلونة عدم الاعتماد عليه حتى نهاية العام، من أجل أن يكون جاهزًا ويتعافى تمامًا.

ويُعاني ألبا منذ فترة طويلة، ولكنه شارك مع الفريق في الوقت الحرج وسط النتائج المتذبذبة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

نادي برشلونة ينافس في الدوري الأوروبي

واحتل البارشا المركز الثالث في المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، ليمنح المركز الثاني لنادي بنفيكا المتأهل مع بايرن ميونخ صاحب المركز الأول، بينما سيلعب الفريق الكتالوني في بطولة الدوري الأوروبي.