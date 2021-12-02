أكد المتحدث الإعلامي لإدارة مرور محافظة جدة جاهزية رجال المرور لتنفيذ التنظيم المروري الخاص بإقامة سباق الفورمولا (1) في محافظة جدة، خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 1443/04/28 هـ وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 1443/05/01هـ.

7 مواقف لمركبات مرتادي السباق

وأشار إلى أنه هُيئت (7) مواقف لمركبات مرتادي السباق، وتخصيصها حسب فئة التذاكر، ويكون الدخول إليها باستخدام تذاكر إلكترونية تفاعلية، تسهل على الزوّار التعرف على الموقف المخصص لهم.

وأوضح المتحدث أنه يمكن للزوار الوصول إلى المواقف المخصصة وفق الآتي:

القادم باتجاه الجنوب عبر طريق الملك عبدالعزيز يتجه بعد تجاوز دوار الكرة الأرضية جنوبًا إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة. القادم باتجاه الشمال عبر طريق الملك عبدالعزيز، يعود باتجاه الجنوب عند دوار الكرة الأرضية، ويتجه إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة. القادم عبر طريق الحرمين ومن مطار الملك عبدالعزيز، يتجه إلى جسر الصالة الملكية، ومنه إلى الاتجاه غربًا للوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز جنوبًا.

الطرق البديلة

وأهاب المتحدث بقائدي المركبات للتقيد بقواعد السير، وتفادي الازدحام المروري المتوقع على موقع السباق والطرق المؤدية إليه، وذلك باستخدام الطرق البديلة الآتية: