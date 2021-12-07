انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب عمان ضد البحرين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بفوز الأحمر العماني بثلاثية دون رد.

منتخب عمان يتقدم في الشوط الأول:

وبدأت مباراة منتخب عمان ضد البحرين التي أُقيمت على إستاد حمد بن علي بشكل سريع، وتوغل أمجد الحارثي ومرر كرة مميزة للاعب صلاح اليحيائي، إلا أن عارضة المنتخب البحريني حرمته من هز الشباك عند الدقيقة 14.

ومرر الحارثي كرة مميزة للاعب خالد الهاجري، ليسدد بقوة ولكن سيد جعفر أنقذ مرماه، وظهرت خطورة المنتخب البحريني عن الدقيقة 27، بعدما مرر سيد ضياء كرة مميزة إلى علي مدن، إلا أن العارضة أنقذت عمان.

وأنقذت العارضة الأحمر العماني من هدف آخر عند الدقيقة 35 بعد تسديدة من محمد مرهون، قبل أن ينجح المنذر العلوي في هز الشباك عند الدقيقة 40 برأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب عمان ضد البحرين بهدف نظيف.

العلوي والهاجري يهزان الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب أمجد الحارثي كرة مميزة حولها أرشد العلوي في الشباك برأسية رائعة عند الدقيقة 49، قبل أن يعزز خالد الهاجري تقدم منتخب بلاده بهدف ثالث عند الدقيقة 59.

وكاد حارب السعدي أن يسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 86، إلا أن المدافع حولها إلى ركنية، لتنتهي المباراة بفوز منتخب عمان الأول لكرة القدم وتأهله إلى ربع نهائي كأس العرب 2021، بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 4 نقاط.