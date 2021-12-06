انتهت، منذ قليل، مباراة موريتانيا ضد سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بفوز المرابطين بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.

موريتانيا ضد سوريا:

وبدأت مباراة موريتانيا ضد سوريا التي أُقيمت على إستاد الجنوب بشكل سريع، وسط محاولات قوية من المنتخبين لتسجيل هدف، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح محمد سويعيد في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 52، ولكن تمكن منتخب سوريا الأول لكرة القدم من تسجيل التعادل عند الدقيقة 52 عن طريق محمود البحر.

هدف فوز قاتل:

وانتفض المنتخبان بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك، وسط تألق من الدفاع، قبل أن ينجح حمي تانجي في هز الشباك بالوقت القاتل عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة موريتانيا ضد سوريا بفوز المرابطين.

ورفع المرابطون رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العرب 2021، فيما تجمد رصيد سوريا عند 3 نقاط، وودع الثنائي المسابقة رسميًّا.