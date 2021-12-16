أكد الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر، أن الفوز في مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض اليوم، ما هو إلا مجرد بداية جديدة للعالمي بعد النتائج المتعثرة مؤخرًا.

وكان النصر انتصر على جاره الهلال بهدفين دون رد، أحرزهما كل من اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا.

ماذا قال روسو بعد مباراة النصر والهلال ؟

وتحدث روسو بعد اللقاء قائلًا: ” كرة القدم مليئة بالتحديات، لكنها بالنسبة لي مجرد مباراة، وستزيد من معنويات اللاعبين للأفضل، وما هي إلا مجرد بداية جديدة للعالمي”.

مباراة النصر والهلال مجرد بداية

وأضاف مدرب النصر: تسلمت مهمة تدريب الفريق منذ 4 أيام، وحاولت رفع الروح المعنوية للاعبين بالعمل المضاعف، ولا يزال أمامنا عمل كبير ومكثف في الفترة المقبلة”.

وعاد النصر إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة من الطائي، يوم الجمعة الماضية في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري المحترفين.

يذكر أن العالمي غيّر 2 من المدربين في الموسم الجاري، حيث أقال البرازيلي مانو مينيز بسبب سوء النتائج وعيّن البرتغالي بيدرو إيمانويل بدلًا منه ثم أقال الأخير، واستقر على تعيين الأرجنتيني ميجيل روسو.

وسيفقد الفريق الكروي الأول في النصر، نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في مباراة الحزم المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه العالمي، فريق الحزم يوم 26 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي.

وحصل تاليسكا على بطاقة صفراء في مباراة الهلال، ظهر اليوم في دوري المحترفين، ليغيب بسبب تراكم البطاقات الملونة عن مواجهة نادي الحزم.