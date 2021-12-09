وصل، قبل قليل، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني ميغيل روسو إلى العاصمة الرياض.

ميغيل روسو في الرياض

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول ميغيل روسو، وكان في استقباله سفير الأرجنتين في السعودية، غييرمو نيلسن، والرئيس التنفيذي بالنادي، أحمد الغامدي.

وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر مؤخرًا عن تعاقده مع الأرجنتيني ميغيل روسو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أملًا في الاستفادة بخبراته والظهور بشكل مميز معه.

ويملك الأرجنتيني ميغيل روسو خبرة مميزة، الأمر الذي طمأن الجماهير النصراوية، التي تطمح في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد النصر على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، مساء يوم غد الجمعة، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الترتيب بـ10 نقاط من 12 لقاء.