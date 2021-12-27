كشف المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، أسباب خسارة الراقي اليوم أمام الرائد في الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هاسي يُبرر الهزيمة

وتحدث هاسي لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: ” بدأنا اللقاء بشكل غير جيد واللاعبون لم يكونوا في أفضل حالاتهم الذهنية، الرائد كان الأفضل في إنهاء الهجمات”.

وتابع هاسي: “الراقي أصبح يعاني في المباريات التي يخوضها خارج أرضه ووضعنا في جدول ترتيب الدوري أصبح صعبًا للغاية”.

ملخص مباراة الأهلي والرائد

ونجح أحمد الزين في إحراز هدف التقدم لـ الرائد في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة بعدما انفرد بالحارس محمد العويس ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حافظ رائد التحدي على تقدمه وسط عدم وجود أي محاولات هجومية من قبل الراقي لإحراز هدف التعادل.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.