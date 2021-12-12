تترقب جماهير النصر الظهور الأول للمدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو في مواجهة الهلال المقبلة، وسط تمنيات بتألق العالمي تحت قيادته وتحقيق الفوز.

روسو يقود النصر لنهاية الموسم:

ووصل الأرجنتيني ميغيل روسو مؤخرًا إلى الرياض لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أملًا في الاستفادة بخبراته والظهور بشكل مميز معه.

ويملك المدرب الأرجنتيني خبرة مميزة، الأمر الذي طمأن الجماهير النصراوية، التي تطمح في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ميغيل روسو يتألق في الديربيات:

وقاد ميغيل روسو تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالأمس، استعدادًا لمواجهة الهلال، يوم الخميس المقبل، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليكون الديربي الخامس الذي يتواجد به خلال منافسات عام 2021.

وتولى روسو قيادة بوكا جونيورز الأرجنتيني في 4 ديربيات أمام منافسه ريفر بليت، ولم يخسر في أي مواجهة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين، وتعادل في مثلهما، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.