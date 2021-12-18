توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن تألق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع ناديه الجديد الاتحاد، فإن ذلك سيضغط على إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر.

الجميع يُراقب حمدالله بقميص الاتحاد:

وقال الفراج في حلقة اليوم الجمعة ببرنامج ” أكشن مع وليد” : “تألق ومستوى اللاعب المغربي مع الاتحاد لا شك أنه في الموسم الحالي سيزيد الضغوطات على إدارة النصر، وسيجعل النصراويون يتسائلون ويقولون من أصدر قرار فسخ عقد اللاعب المغربي ؟!”.

وأكد حمد الدوسري، صديق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله المنضم حديثًا لصفوف نادي الاتحاد، أن موقف اللاعب المغربي من الانضمام للعميد قادمًا من النصر هو موقف سليم من الناحية القانونية.

كواليس مفاوضات الاتحاد مع اللاعب المغربي:

وقال الدوسري في مقطع فيديو متداول: “اللاعب المغربي أخذ مخالصة رسمية من النصر بنسبة 100%، وحامد البلوي لعب دورًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب وأقنع إدارة العميد واللاعب بالتوقيع وقد كان”.

وواصل الدوسري قائلًا: “اللاعب المغربي تنازل عن 50% من قيمة راتبه لينضم إلى العميد، والمفاوضات أخذت معه 4 أيام فقط لينضم إلى الاتحاد المفاوضات بدأت يوم الأحد الماضي، ووقع أمس الخميس”.

وتابع صديق نجم النصر السابق: “حمدالله تنازل أيضًا عن مميزات كان يحصل عليها في عقده السابق مع النصر وكل هذا من أجل العميد”.