سيُجري المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، 3 تبديلات على تشكيلة الزعيم اليوم استعدادًا لمواجهة النصر في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غيابات مؤثرة لـ الهلال:

وسيدفع جارديم بـ كل من حمد اليامي والكولومبي جوستافو كويلار مكان المصاب محمد البريك والموقوف محمد كنو، بينما سيكون ياسر الشهراني مكان المصاب ناصر الدوسري الذي يغيب لمدة شهرين.

ويخوض فريقا الهلال والنصر ظهر اليوم الديربي رقم 21 على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض.

أفضلية كبيرة لـ الزعيم:

ويملك الزعيم أفضلية الفوز على النصر في مباريات الديربي في درة الملاعب، حيث فاز الزعيم في 11 لقاء، وفاز أصفر العاصمة في ست مباريات وتعادل الفريقان في 3 مباريات.

وكانت أول مباراة ديربي أُقيمت على ملعب الملك فهد ”درة الملاعب” كانت في عام 1988 وتعادل فيها الفريقان بهدفين لكل فريق، وحقق النصر أول فوز له في درة الملاعب في الدوري عام 1992 بثنائية لهدف.