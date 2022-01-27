انتهت، منذ قليل، مباراة أستراليا ضد فيتنام ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتقدم الكنغر بهدفين دون رد.

أستراليا ضد فيتنام

وبدأت مباراة أستراليا ضد فيتنام المقامة على ملعب ملبورن المستطيل بشكل سريع، وسط ضغط كبير من أصحاب الأرض، قبل أن ينجح جيمي ماكلارين في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي الكنغر، قبل أن يعزز توم روغيتش تقدم منتخب بلاده بهدف ثان عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2/0.

ترتيب المجموعة في التصفيات المونديالية

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات المونديالية برصيد 11 نقطة، فيما تتذيل فيتنام الترتيب بدون نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب منتخب اليابان الأول لكرة القدم ضد نظيره الصين على ملعب سايتاما، فيما يحل المنتخب العماني ضيفًا على السعودية في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.