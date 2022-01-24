يُقدم النجم المقدوني إغزيان أليوسكي مستوى لافتًا مع النادي الأهلي، ليتصدر قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أليوسكي الأكثر لعبًا للعرضيات:

ويتصدر إغزيان أليوسكي قائمة أكثر اللاعبين تنفيذًا للعرضيات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن برصيد 113 عرضية، يليه نجم فريق أبها، التونسي سعد بقير بـ106 عرضيات.

وقام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعيد المولد بـ102 عرضية، يليه النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، بعدما لعب 101 عرضية مع الشباب، ثم لاعب فريق الباطن، يوسف الجبلي بـ99 عرضية، يليه نجم نادي الحزم، أولا جون بـ82 عرضة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ34 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء بـ25 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الرائد ثامنًا بـ24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، ثم الاتفاق والطائي برصيد 19 نقطة لكل منهما، ثم الفتح برصيد 18 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ثم الباطن بـ16 نقطة بالتساوي مع الفيصلي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.