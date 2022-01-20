حسم المغربي نور الدين أمرابط موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أمرابط يرفض عرض أبها

وأشار الصحافي الرياضي خالد الرشيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة نادي أبها قدمت عرضًا رسميًا للمغربي أمرابط، إلا أنه اعتذر عن قبول العرض.

وكان نور الدين أمرابط قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يونيو الماضي، بعد نهاية تعاقده، وانضم إلى آيك أثينا اليوناني، وظهر معه بشكل مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.