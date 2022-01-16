يسعى المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه أمام مدرب أتلتيك بيلباو، مارسيلينو غارسيا تورال خلال مباراة كأس السوبر الإسباني اليوم.

السوبر الإسباني بالرياض

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير، حيث نفدت تذاكر المباراة.

وكان المرينغي قد أطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من نصف النهائي في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، فيما نجح أتلتيك بيلباو في تحويل تأخره بهدف ضد أتلتيكو مدريد إلى فوز بثنائية؛ ليخطف بطاقة التأهل.

أنشيلوتي يسعى لمواصلة تفوقه

ولعب أنشيلوتي ضد أتلتيك بيلباو بقيادة مارسيلينو 6 مباريات من قبل، وتجنب المدير الفني الإيطالي الخسارة في أي مواجهة أمام المدرب الإسباني، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراتين.

وخسر أنشيلوتي مرة واحدة فقط ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2014/ 2015.