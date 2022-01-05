تألق السائق السعودي يزيد الراجحي بشكل لافت خلال منافسات المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2022، اليوم الأربعاء.

يزيد الراجحي يخسر الصدارة

ونجح يزيد الراجحي في الفوز بالمرحلة الرابعة من رالي داكار 2022، متفوقًا على القطري ناصر العطية الذي جاء في المركز الثاني، قبل أن يتم الإعلان عن خسارته للصدارة.

وخسر يزيد الراجحي صدارة المرحلة الرابعة بعد تلقيه إنذارًا على عقوبة تجاوزه للسرعة المحددة، ليحصل ناصر العطية على المركز الأول بدلًا منه.

وكان الراجحي قد ظهر بشكل مميز في المرحلة الثالثة من رالي داكار 2022، حيث تقدم في الترتيب ونجح في إنهائها محتلًا المركز السادس، قبل أن يواصل تألقه خلال منافسات اليوم.

نتائج المرحلة الثالثة من الرالي

وأُقيم بالأمس منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022، حيثُ كانت مرحلة اليوم دائرية في القيصومة، وبمسافةِ 663 كم، منها 255 كم تمثلت بالمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).