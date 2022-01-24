يترقب طلاب وطالبات التعليم العام إجازة نهاية أسبوع مطولة، وذلك خلال الأسبوع المقبل تبدأ يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 2 فبراير 2022 م.

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع الممتد هي عطلة جديدة قامت وزارة التعليم بوضعها في العام الدراسي الجديد .

وتكون مدة الإجازة الممتدة من أربعة إلى ثلاثة أيام ، حيث يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت.

وعاد قرابة 3.5 مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بالمراحل الابتدائية ورياض الأطفال بعد انقطاع دام لقرابة العامين بسبب جائحة كورونا مطلع الأسبوع الجاري.

متابعة سير العملية التعليمية

وأكدت وزارة التعليم، أنها تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.

واستعدت المدارس منذ وقت مبكر، لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والآليات التي سبق أن أعلنت عنها لضمان عودة آمنة للجميع.