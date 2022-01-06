كشفت تقارير إعلامية، عن تراجع النادي الأهلي عن مفاوضات ضم اللاعب المصري أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري ومنتخب مصر بالفترة الأخيرة.

وذكر الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الأهلي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة ماجد النفيعي أوقفت المفاوضات مع اللاعب المصري صاحب الـ26 عامًا خلال الفترة الحالية.

لماذا اهتم الأهلي بضم أحمد سيد زيزو؟

ورغب الأهلي في ضم زيزو لاقتراب السنغالي الحسن نداو من الرحيل عن صفوف الراقي في يناير، بسبب عدم اقتناع المدرب هاسي بقدراته الفنية مؤخرًا.

شرط رحيل زيزو عن الزمالك:

وكان زيزو جدد عقده مع الزمالك صيف العام الحالي، وقد يدفع مبلغًا ماليًّا قدره 42 مليون جنيه مصري للرحيل عن صفوف الزمالك نهاية الموسم الحالي 2021/ 2022.

وقد يرفض بطل الدوري المصري في الموسم الماضي، التفريط في سيد زيزو في ظل حرمان الزمالك من التعاقدات خلال الفترة الحالية.