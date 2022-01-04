تترقب إدارة كرة القدم في النادي الأهلي نتائج فحوص فيروس كورونا لأعضاء الفريق الأول، قبل استئناف التدريبات الجماعية.

إلغاء مران الأهلي بسبب كورونا:

وقررت إدارة الكرة إلغاء مران الفريق الأول لكرة القدم الجماعي اليوم، وإجراء مسحة طبية للاعبين وجميع الأجهزة العاملة، للتأكد من سلامتهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت تقارير إعلامية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالباسط هندي هو اللاعب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وسيخضع لفترة عزل.

الراقي يستعد لمواجهة الفيصلي:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صاحب الـ13.