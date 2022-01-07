عزز الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من صدارته لـ الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

هدددددف!⚽️

د67' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو

الاتحاد 2 × 0 الفيحاء#الاتحاد_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/SHTIlqbko2

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 7, 2022

ملخص مباراة الاتحاد والفيحاء:

وكان العميد أنهى الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدف دون رد سجله المدافع عمر هوساوي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرازيلي رومارينيو هدفًا ثانيًا جميلًا للعميد في الدقيقة الـ67 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي برونو هنريكي.

العميد يعزز صدارته:

ولم يحدث أي جديد في اللقاء، ليفوز العميد بهدفين دون رد، ويرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 21 نقطة في المركز السابع.