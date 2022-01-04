أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، حامد الغامدي بفيروس كورونا.

إصابة حامد الغامدي بفيروس كورونا:

وأشار نادي الاتفاق إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة حامد الغامدي بفيروس كورونا، وتم استبعاده عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية لحين تماثله للشفاء وانتهاء فترة العزل.

الاتفاق يستعد لمواجهة الباطن:

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش تدريباته، واشتمل التدريب على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية ثم تمارين بالكرة، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يجري الاتفاق تدريبه عصر يوم غدٍ الأربعاء على ملعب نادي الصفا، قبل أن يغادر إلى حفر الباطن؛ حيث سيقيم تدريبه الأخير على ملعب نادي الباطن بعد غد الخميس.

ويستعد فارس الدهناء لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.