يترقب الجمهور الإفريقي والعربي، مباراة مصر والمغرب في بطولة إفريقيا للأمم في نسختها الـ33 المقامة حاليًا في الكاميرون.

موعد المباراة اليوم في بطولة أمم إفريقيا

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

التشكيل المتوقع لـ مصر والمغرب

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر مكونًا من: “محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد، أحمد حجازي، عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

أما التشكيل المتوقع لـ منتخب المغرب فسوف يكون مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عمران لوزا، أيمن برقوق، يوسف النصيري، سفيان بوفال”.

ويحتضن ملعب أحمدو أهيدجو مباراة مصر والمغرب في بطولة إفريقيا، حيث تم نقلها من ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي إلى ملعب أحمدو أهيدجو بعد وفاة 8 من المشجعين الذين حاولوا حضور مباراة الكاميرون وجزر القمر في ملعب أوليمبي ولقوا مصرعهم بسبب التدافع، مما جعل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يقرر نقل المباراة من ملعب أوليمبي إلى ملعب أحمدو أهيدجو.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر والمغرب، سوف يواجه الكاميرون في دور نصف النهائي من بطولة إفريقيا.