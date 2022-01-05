وجه حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عبدالهادي حداد نصيحة إلى رئيس مجلس الإدارة، ماجد النفيعي بعد تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الحالي.

حداد ينصح رئيس الأهلي

وتحدث عبدالهادي حداد عن أزمة الراقي الحالية قائلًا: “مشكلة النادي الأهلي الآن في الجهاز الفني والإداري.. وأنصح ماجد النفيعي بالاستماع إلى الجمهور وعدم مقاومته”.

وعن رأيه في استمرار السوري عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، علق حارس الراقي السابق خلال تصريحاته لـ”رياضة سكوب”، قائلًا: “التجديد للسومة لمدة 3 سنوات مجازفة”.

وأشاد عبدالهادي حداد بإمكانيات نجم النصر والكرة السعودية السابق، ماجد عبدالله، مؤكدًا أنه واحد من أقوى المهاجمين الذين قابلهم في مسيرته الرياضية.

الراقي يستعد لمواجهة الفيصلي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صاحب الـ13.