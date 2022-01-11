انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد الأهلي في ختام منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

الفيصلي ضد الأهلي:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، ونجح هشام فايق في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق، مستغلًا عرضية من ركلة ركنية.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقوة بعد الهدف، بحثًا عن التعادل، وكاد محمد المجحد أن يهز الشباك بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 21، إلا أنها ارتطمت بالعارضة.

وواصل لاعبو الفريقين محاولاتهم لتسجيل هدف جديد، وسط تألق دفاعي، قبل أن ينجح عمر السومة في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

جيليرمي يتقدم والسومة يتعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط عنابي سدير ونجح في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 55، لينتفض لاعبي الراقي بقوة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، قبل أن يهدر هيثم عسيري فرصة محققة عند الدقيقة 68.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء تجاه محمد خبراني عند الدقيقة 73، ليُكمل الراقي المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن ينجح عمر السومة في تسجيل التعادل عند الدقيقة 81 من تسديدة صاروخية من عرضية من ركنية، واستمرت المحاولات دون جديد، لتنتهي مباراة الفيصلي ضد الأهلي بالتعادل.

ورفع الراقي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى 16 نقطة في المركز الـ14.