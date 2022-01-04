ظهر الطائي بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا بمستوى مغاير خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز الفرق في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاقد مع لويس سييرا لتصحيح الأوضاع

وأعلنت إدارة النادي عن إقالة المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وخسارته ضد الرائد برباعية دون رد، وتعاقده مع لويس سييرا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك سييرا مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأمر الذي شجع إدارة الطائي على التعاقد معه، حيث قاده في 63 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 34 مرة، وتعادل 16 مرة، وخسر 13 مواجهة.

انتفاضة الطائي في الجولات الأخيرة

وتولى سييرا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، وهو متذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحقق نتائج مميزة معه، حيث قاده للفوز على الفتح بهدف دون رد.

وخسر فارس الشمال بصعوبة أمام الاتحاد بهدف نظيف، قبل أن يحقق مفاجأة ويتجاوز عقبة النصر بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على الفيصلي بنتيجة 3/1، واختتم منافسات الدور الأول بالفوز على الحزم بهدف نظيف.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل مرة والخسارة في 8 لقاءات.