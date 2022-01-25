واصل الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم تألقه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال الأكثر تمريرًا بعد 18 جولة

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأكثر تمريرًا بعد مرور 18 جولة برصيد 9390 تمريرة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، النصر صاحب المركز الثاني بعدما قام بـ7951 تمريرة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في قائمة الأكثر تمريرًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7939 تمريرة، ثم الشباب برصيد 7641 تمريرة، يليه الاتفاق بـ7254 تمريرة، ثم التعاون بـ7190 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ34 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء بـ25 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الرائد ثامنًا بـ24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، ثم الاتفاق والطائي برصيد 19 نقطة لكل منهما، ثم الفتح برصيد 18 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ثم الباطن بـ16 نقطة بالتساوي مع الفيصلي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.