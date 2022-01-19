سيكون الفريق الكروي الأول في الهلال ضيفًا ثقيلًا على نادي الباطن، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يسعى لكسر سلسلة تعادلات استمرت 3 مباريات

ويرغب الزعيم في كسر سلسلة التعادلات أمم نادي الباطن، حيث لم يحقق زعيم آسيا الفوز على الباطن، في آخر 3 مباريات وانتهت جميعها بالتعادل في بطولة دوري المحترفين.

يذكر أن آخر فوز للزعيم على الباطن كان في لقاء الدور الثاني لموسم 2018/2019 في ملعب حفر الباطن.

الزعيم في المركز الرابع

ويتواجد الزعيم في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد نادي الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

وكان الهلال فاز على نادي التعاون في الجولة السابعة عشرة في دوري المحترفين بثلاثية مقابل هدفين، بينما خسر الباطن من فريق أبها بهدف دون مقابل.