شدد الفرنسي بافيتيمبي غوميز على أن نادي الهلال منحه الكثير، مؤكدًا أن ظروف الإصابات بفيروس كورونا حرمت الفريق من حصد لقب دوري أبطال آسيا.

بافيتيمبي غوميز يشيد بالهلال:

وقال بافيتيمبي غوميز: “عندما صرحت أنه آخر نهائي مع الهلال لم أكن متأكدًا من الخروج عقدي ينتهي بعد 6 اشهر وأعلم أن الهلال يحتاج للتغيير.. أعطيت الهلال الكثير وتلقيت الكثير أيضًا”.

وتابع: “الهلال مؤسسة وناد كبير وليس مهتز، لكنه مثل الأندية الكبيرة يمر بفترة صعبة لكنها ليست أزمة لأنه حقق بطولتين حتى الآن وينتظرهم بطولتان هذا الموسم.. شعار الهلال جمهورك وراك”.

ظروف كورونا أضاعت بطولة:

وأردف بافيتيمبي غوميز: “رئيس الهلال فهد بن نافل ناقشني عند تجديد العقد وقال لي إنه واثق من تحقيق البطولة الآسيوية ولكن ظروف كورونا أضاعت علينا واحدة.. أقول للجمهور الهلالي ثقوا في إدارة النادي واصبروا على الفريق”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد استبعد من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، لعدم اكتمال صفوفه بسبب الإصابات بفيروس كورونا، قبل أن يعود في النسخة التالية ويتوج باللقب.