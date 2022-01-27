أكد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز أن تلقى العديد من العروض السعودية قبل الانضمام إلى صفوف الهلال، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بتجربته مع الزعيم.

قوميز: كان هناك عروض كثيرة من أندية سعودية قبل #الهلال ..لم أترك نادي غلطة سراي إلا للذهاب لنادي أكبر منه والهلال يملك الشغف اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#قوميز_في_اكشن#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/FOTYzL0I6c — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 26, 2022

غوميز يكشف سبب انضمامه إلى الهلال:

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا رحيل بافيتيمبي غوميز عن صفوفه، بعد مسيرة رائعة استمرت لـ3 مواسم ونصف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال عوميز: “كان هناك عروضًا من بلدان أخرى وأندية سعودية أخرى قبل الموافقة على الانتقال إلى الهلال، ولكن لم أكن قد انتهيت من قصتي مع غلطة سراي التركي، ولم أكن أقدر على تركه، إلا للذهاب لنادي أكبر منه”.

وتابع: “ويملك الهلال مشروعًا طموحًا قدمه لي سامي الجابر، وحين رأيت الاستاد ومشجعي الهلال، قولت أنني قد أخفق مرتين، لأنه كان هناك نقص في المهاجمين من أصحاب الشخصية القوية، الذين يستطيعون الحديث مع الحكم والتوجيه”.

الهلال يملك الشغف:

وأضاف غوميز: “الهلال نادي يملك الشغف، حينما يكون هناك شغف يكون هناك حب، وكان يجب أن أتعامل مع هذا التحدي، والجماهير السعودية والهلالية أحبتني، وحاولت قدر المستطاع ألا أخيب آمالهم”.

واختتم المهاجم الفرنسي تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “وحاولت أن أحلم معهم وأحقق هذه الأحلام، لأن السعودية بها عدد هائل من الشباب الذين يحلمون بهذا المجد، وكنت أحد هذه النماذج التي تحلم بهذا النجاح”.