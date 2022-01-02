قدم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، أداءً مميزًا في الدور الأول من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى الليث تحت قيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا الدور الأول في المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد المتصدر.

الشباب يتألق أمام الكبار

وتمكن الليث من التفوق على كل من الاتحاد والنصر بحسم النقاط الثلاث لصالحه بجانب التعادل مع الهلال والفوز على الأهلي.

ووصول الليث إلى 31 نقطة مع نهاية الدور الأول في دوري المحترفين، هو أعلى معدل نقطي يصل له مع نهاية الدور الأول منذ وصول عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين السعودي إلى 16 فريق.

وكان الشباب أنهى الدور الأول في الموسم الماضي من دوري المحترفين عند 29 نقطة.

الليث أقوى الفرق هجوميًا

وأصبح الليث أقوى الفرق هجوميًا متجاوزًا الاتحاد حيث سجل الليث 30 هدفًا وبات ثاني الفرق تحقيقًا للانتصار برصيد 9 انتصارات بينما تراجع للمركز الثالث في قائمة أقوى الفرق الدفاعية بالدور الأول بعد أن كان تلقى 15 هدفًا بعد الاتحاد والفيحاء.