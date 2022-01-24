حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، على توجيه رسالة لرئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان.

بانيغا يوجه رسالة للبلطان:

ونشر بانيغا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بصحبة خالد البلطان، وعلق عليها قائلًا: “نحن معك أيها الرئيس”.

وجاءت تغريدة بانيغا بعد انتشار أنباء تُفيد بتقديم خالد البلطان باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي الشباب، حيث يتولى يشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وكان الإعلامي خالد الشنيف قد أكد أن خالد البلطان يُفكر في الاستقالة بشكل جدي، وذلك في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشباب، نافيًا تعرضه للضغط من أي مسؤول لاتخاذ هذا القرار.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الفتح إيجابيًّا ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، قبل مباراته المقبلة ضد الحزم في الجولة الـ19 بعد فترة التوقف الدولي.