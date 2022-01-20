انتهت مباراتا اليوم الخميس في افتتاح الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بتعادل الشباب مع الفتح بهدف لكل فريق، وفوز نادي أبها على الاتفاق بثنائية مقابل هدف.

الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد نادي الاتحاد في صدارة الدوري حاليًا برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

أما النصر فيتواجد ثالثًا في الترتيب برصيد 32 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 30 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 29 نقطة، أبها سادسًا برصيد 25 نقطة، الرائد سابعًا برصيد 24 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 22 نقطة.

الفيصلي والباطن والحزم يصارعون الهبوط

الأهلي والاتفاق والطائي في المراكز من التاسع إلى الحادي عشر على الترتيب برصيد 19 نقطة لكل فريق، الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، التعاون في المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، الفيصلي والباطن والحزم في المراكز من 14 إلى 16 على الترتيب برصيد 16 و 15 و 11 نقطة.