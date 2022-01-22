اختُتمت منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بإقامة مباراتين اليوم السبت، حيث فاز الفيحاء على الطائي، وفاز الحزم على الرائد.

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ18:

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، يليه نادي النصر ثانيًا برصيد 35 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 34 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 25 نقطة، أبها سابعًا برصيد25 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 24نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 19 نقطة، الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، التعاون في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

الحزم ينتصر بعد غياب 9 مباريات:

وفي آخر 3 مراكز في ترتيب الدوري السعودي، يتواجد الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الفيصلي في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.