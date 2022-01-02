شهدت الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، ليكللوا مجهودهم بالتواجد في التشكيل المثالي.

تألق اللاعبين في ختام الدور الأول:

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفا سكور” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت سيطرة للاعبين الأجانب.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيغر بانيغا التألق في ختام منافسات الدور الأول، ليتواجد في التشكيل المثالي، فيما فرض المستوى المميز الذي ظهر عليه بدلاء الفتح في اقتحام تشكيلة الجولة.

التشكيل المثالي للجولة الـ15 من الدوري السعودي:

وجاء تشكيل الجولة الـ15 المثالي من الدوري السعودي للمحترفين، كالتالي؛ في حراسة المرمى، الفتحاوي باسل البحراني، وفي الدفاع؛ زميله محمد السعيد، وسعيد المولد “الاتفاق”، بجانب ثنائي فريق أبها، مهند القيضي والمغربي أمين عطوشي.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ موسونا “الطائي”، لوفانور هنريكي “التعاون”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، بافيتيمبي غوميز “الهلال”، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بانيغا وأوديون إيغالو.