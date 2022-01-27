كشف المنتخب المصري، اليوم الخميس، عن تفاصيل إصابتي حارس المرمى محمد الشناوي، ونجم خط الوسط، حمدي فتحي.

المنتخب يكشف إصابتي محمد الشناوي وفتحي

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي إصابته بشد في العضلة الخلفية، يستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا، فيما يُعاني حمدي فتحي من إجهاد في العضلة الضامة.

وكان محمد الشناوي وحمدي فتحي قد تعرضا للإصابة خلال مباراة مصر ضد كوت ديفوار بالأمس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح.

المنتخب المصري يستعد لمواجهة المغرب

وتغادر بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم اليوم مدينة دوالا الكاميرونية إلى ياوندي، استعدادًا لمواجهة المغرب، يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأدى المنتخب المصري تدريبًا بدنيًا واستشفائيًا قبل ظهر اليوم؛ قسم الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة، حيث أدوا تدريبًا استشفائيًا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.